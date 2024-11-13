Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале написал о том, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 1,5 тысячи человек.

Он отметил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией из-за нежелания проводить выборы стоит Киеву 1,5 тысячи человек каждый день.

«День их кривляний — минус 1500 мужчин. Нормально вам?» — написал он.

Также он заявил, что власти Украины планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек, чтобы дотянуть до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, это примерно по 50-55 тысяч человек в месяц — по 1,7-1,8 тысячи в день. Депутат Рады отметил, что украинские власти продолжают зарабатывать на конфликте, поэтому им невыгодно его завершение.

В конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявлял о планах призвать в Вооруженные силы Украины еще 160 тысяч человек.

Ранее Дубинский заявил, что в офисе Зеленского уже готовятся к сдаче Курахово.