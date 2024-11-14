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Лукашенко рассказал о сборе подписей за его выдвижение в президенты Белоруссии

Лукашенко: за мое выдвижение в президенты собрали более 700 тысяч подписей

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко как кандидата на выборах главы государства, которые пройдут в январе 2025 года, собрано более 700 тысяч подписей. Об этом заявил сам президент, передает БелТА.

«Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так», — сообщил глава государства.

Как сообщает БелТА, сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты стартовал 7 ноября и завершится 6 декабря 2024 года.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Недавно завершился процесс подачи необходимых документов для регистрации инициативных групп кандидатами в президенты.

3 ноября Лукашенко заявил, что в избирательной кампании на пост главы государства сделан вполне нормальный старт, добавив, что готов бороться за страну.

Ранее глава Белорусского союза офицеров решил не участвовать в президентских выборах.

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