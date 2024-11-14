Эксперт раскрыл позицию будущего госсекретаря США по «формуле мира Зеленского»

Кандидат на пост госсекретаря США при избранном президенте Дональде Трампе Марко Рубио не намерен следовать «формуле Зеленского». Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Он совершенно не собирается следовать десяти пунктам Зеленского», — отметил аналитик.

По словам эксперта, для нынешней администрации президента Джо Байдена так называемая «формула мира» Зеленского стала «священным писанием».

Рубио, считает Батюк, будет добиваться мира с позиции силы в отношениях с теми государствами, которые США считают своими конкурентами и противниками.

13 ноября Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что «формула Зеленского» остается единственным для Евросоюза планом урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что требования Зеленского вызвали оторопь в США.