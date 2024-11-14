Пашинян ответил на критику оппозиции в излишнем увлечении катанием на велосипеде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в последние месяцы часто катался на велосипеде, заявил, что во время его хобби дороги в Армении и улицы в Ереване не перекрывают. Об этом сообщает ТАСС.

«В тот день я ехал из Севана в Ереван на велосипеде, мимо меня проезжали тысячи машин. Другими словами, это были я и двое моих телохранителей», — рассказал он.

По словам премьер-министра Армении, в случае если на велосипедах будут ехать 60 человек, даже без него, то дороги нужно будет закрыть, потому что это является необходимой мерой безопасности. Таким образом Пашинян отреагировал на критику оппозиции, обвинившую его в том, что он занят хобби, когда страна сталкивается с угрозами в области безопасности.

Он добавил, что во время его утренней велопрогулки он проезжает под окнами местных жителей, которые крепко спят.

8 октября Пашинян приехал в Москву для участия в саммите глав стран — участниц СНГ. В этот день он совершил поездку на велосипеде вдоль Москвы-реки.

Ранее Госдума не поддержала законопроект о регистрации электросамокатов.