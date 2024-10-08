Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео велопрогулки вдоль Москвы-реки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву для участия в саммите глав стран — участниц СНГ, совершил велопрогулку вдоль Москвы-реки. Видео он разместил в своем Telegram-канале.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — сказал глава армянского кабмина.

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин планирует провести встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед саммитом СНГ 8 октября.

В сентябре Пашинян заявлял, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения, республика предлагает подписать согласованные пункты. По его словам, на сегодняшний день мир на Южном Кавказе не просто возможен, но реалистичен.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что российских электросамокатчиков следует штрафовать наравне с водителями других транспортных средств.

«Если водитель ТС (автомобиля, мотоцикла) причиняет вред здоровью – ему грозит штраф или лишение прав на год-полтора (за легкий вред здоровью) или на полтора-два года за вред средней тяжести. А если ты водитель СИМ или велосипеда – только штраф. Так в КоАП и написано. Причем штраф ниже», — отметил он.

Кадаков добавил, что в случае, если пешеход сломает руку в ДТП по вине мотоциклиста, то его оштрафуют на 25 тыс. рублей и временно лишат прав. Но если это сделает самокатчик, то ему выпишут штраф в размере 15 тыс. рублей. При этом виновнику ДТП не запретят кататься на электросамокате дальше.

Ранее Госдума не поддержала законопроект о регистрации электросамокатов.