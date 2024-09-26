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Госдума не поддержала законопроект о регистрации электросамокатов

Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

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Shutterstock

Государственная дума отклонила проект закона об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС.

Осенью 2023 года депутаты от фракции »Справедливая Россия — За правду» предложили ввести обязанность водителей СИМ использовать для движения по дорогам общего пользования, пешеходным зонам только те средства индивидуальной мобильности, которые «зарегистрированы в установленном законодательством порядке».

Такая регистрация, по замыслу депутатов, могла бы проходить онлайн с помощью портала Госуслуг и без предоставления СИМ в подразделения МВД. После получения госномера, его необходимо было бы разместить на электросамокате.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов в 10 раз.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

Ранее власти Астаны предложили расстреливать самокатчиков за испорченные дороги.

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