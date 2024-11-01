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Появились материалы об участнике расправ ОУН над поляками на Волыни

ФСБ рассекретила данные об участнике расправ ОУН над поляками на Волыни

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РИА Новости

Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы о прошлом украинского националиста Михаила Каркоця, который в 1944 году руководил операцией по ликвидации поляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ФСБ РФ.

ФСБ также рассекретила данные об участнике резни 1943 года на Воляни Василии Малаженском, который присоединился к «Украинскому легиону самообороны» и принимал участие в жестоких расправах над мирными жителями.

В документах говорится, что «Украинский легион самообороны» был создан в сентябре 1943 года из членов отрядов «мельниковцев» — Организации украинских националистов*.

В 2013 году журналисты агентства Associated Press выяснили, что Михаил Каркоць в 1949 году перебрался в США, предоставил ложные сведения о своей личности и скрыл информацию о службе в СС. Каркоць получил паспорт США и имя Майкл Каркок, работал плотником. В 1990-х годах он написал мемуары, где называл себя «Волком».

Книга стала поводом для расследования, в ходе которого стало известно, что Каркоць причастен к ликвидации гражданского населения, включая женщин и детей, во время Великой Отечественной войны. Расследование вызвало интерес в Польше и Германии.

Ранее в РФ раскрыли данные о тренировках собак нацистов на заключенных концлагерей.

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