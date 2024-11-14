В Британии назвали самое большое возможное унижение США при Трампе

Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что если Соединенные Штаты прекратят помощь Украине, то это станет еще большим унижением, чем уход из Афганистана. Об этом сообщает The Telegraph.

По мнению Хейга, если администрация президента Трампа допустит «коллапс Украины», то это будет иметь последствия для авторитета Соединенных Штатов на мировой арене.

«Трамп критикует [политику] Джо Байдена в Афганистане, хаотический выход, <…> но если он приведет к коллапсу Украины – это будет значительно большим унижением для США, для силы США в мире, для возможности сдержать будущий кризис вокруг Тайваня», – заявил он.

По словам экс-главы МИД Британии, «в собственных интересах Трампа — поддержать силу Запада в мире». Он также предостерег администрацию республиканца от надежд быстро уладить конфликт Москвы и Киева.

Накануне глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой. Он назвал конфликт Москвы и Киева «стратегически важным» для Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Украины рассказал об оптимизме по ударам вглубь РФ после встречи с Блинкеном.