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«Санация режима»: Дугин о кадровых перестановках в правительстве США

Философ Дугин: Маск и Рамасвами получили мандат на проверку всей госсистемы США

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geopolitika.ru

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал создание в правительстве США Департамента эффективности государственного управления, который возглавят бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами.

«Илон Маск и Вивек Рамасвами получили мандат на проверку всей системы американского чиновничества на вменяемость, эффективность, патриотизм, незамешанность в коррупции и отсутствие психических отклонений. Либералы будут уволены в первый день и оптом. Они ни по одному критерию не проходят. Начинается настоящая санация американского режима», — сказал Дугин.

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формирование своей команды. «Такой Америки мы еще не видели», — заключил философ.

О назначении Маска и Рамасвами Трамп объявил 13 ноября. По его словам, предприниматели будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов бизнесмен практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Ранее Трамп сравнил задачи Маска на новой должности с разработкой атомной бомбы.

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