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Трамп сравнил задачи Маска на новой должности с разработкой атомной бомбы

Трамп сравнил задачи Маска в новом министерстве США с созданием ядерной бомбы

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал в соцсети Truth Social назначение американского миллиардера Илона Маска на должность главы министерства эффективности правительства.

«Это станет, потенциально, «Манхэттенским проектом» нашего времени», — написал Трамп.

Так назывался проект по разработке ядерной бомбы, которая была создана в середине XX века в США.

Вместе с Маском возглавлять министерство эффективности правительства США будет предприниматель Вивек Рамасвами. В заявлении Трампа о новых назначениях указано, что Маск и Рамасвами будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Ранее Маск прокомментировал свое назначение в команду Трампа.

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