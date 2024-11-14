Bloomberg: избрание Трампа повлияет на решение Сеула об отправке оружия на Украину

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на решение Южной Кореи об отправке оружия на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правительство президента Юн Сок Ёля теперь должно учитывать позицию избранного президента США, поскольку оно изучает возможность отказа от поставок летального вооружения Киеву, отметил источник.

Также в Сеуле анализируют, как подход Трампа к конфликту повлияет на поддержку Киева в других странах.

До этого бывший посол Республики Корея в Москве Ви Сон Нак допустил, что избрание Трампа президентом США может изменить политику страны в отношении Украины. По его мнению, решение Сеула отправить оружие Киеву, скорее всего, отменят из-за победы Трампа на выборах.

В начале ноября президент Южной Кореи не исключил поставки оружия на Украину на фоне отправки северокорейских солдат в Россию для последующего участия в конфликте. По его словам, возможное участие солдат из КНДР в конфликте на Украине представляет угрозу для Южной Кореи, поскольку северокорейские силы приобретут боевой опыт, которого им не хватало.

Ранее Южная Корея пригрозила усилить поддержку Украины из-за «опасной авантюры» КНДР.