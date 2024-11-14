Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: избрание Трампа повлияет на решение Сеула об отправке оружия на Украину

Bloomberg: победа Трампа побудит Сеул пересмотреть отправку оружия Киеву

close
Kim Hong-Ji/Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на решение Южной Кореи об отправке оружия на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правительство президента Юн Сок Ёля теперь должно учитывать позицию избранного президента США, поскольку оно изучает возможность отказа от поставок летального вооружения Киеву, отметил источник.

Также в Сеуле анализируют, как подход Трампа к конфликту повлияет на поддержку Киева в других странах.

До этого бывший посол Республики Корея в Москве Ви Сон Нак допустил, что избрание Трампа президентом США может изменить политику страны в отношении Украины. По его мнению, решение Сеула отправить оружие Киеву, скорее всего, отменят из-за победы Трампа на выборах.

В начале ноября президент Южной Кореи не исключил поставки оружия на Украину на фоне отправки северокорейских солдат в Россию для последующего участия в конфликте. По его словам, возможное участие солдат из КНДР в конфликте на Украине представляет угрозу для Южной Кореи, поскольку северокорейские силы приобретут боевой опыт, которого им не хватало.

Ранее Южная Корея пригрозила усилить поддержку Украины из-за «опасной авантюры» КНДР.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами