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Представитель РФ рассказал, что ждет сотрудников ГУР в Сирии

Лаврентьев: сотрудников ГУР Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов

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Khalil Ashawi/Reuters

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сирии будут отслежены и уничтожены как пособники террористов. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Дипломат подчеркнул, что необходимо называть вещи своими именами: те, кто помогает, вооружает радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), должны столкнуться с соответствующей, жесткой реакцией.

Лаврентьев добавил, что на территории Сирии продолжает пребывать российский воинский контингент.

«Я думаю, что они будут принимать соответствующие меры, без ответа это не останется, ответ будет жестким», — сказал представитель РФ, комментируя действия сотрудников ГУР Украины, вооружающих террористов в Идлибе.

13 ноября Лаврентьев заявлял, что российская авиабаза в Сирии Хмеймим не используется для поставок Ираном оружия военизированному движению «Хезболла» в Ливане.

Ранее в РФ заявили, что поддержат план Турции обсудить с США вывод американских сил из Сирии.

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