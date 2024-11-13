Спецпред президента РФ опроверг данные об использовании базы в Сирии для помощи «Хезболле»

Российская авиабаза в Сирии Хмеймим не используется для поставок Ираном оружия военизированному движению «Хезболла» в Ливане. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, в октябре Израиль наносил удар рядом с авиабазой, в связи с чем российские военные указали на недопустимость таких действий.

Спецпредставитель назвал слухами информацию о возможном использовании авиабазы для помощи «Хезболле».

При этом Лаврентьев добавил, что в Хмеймим увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью. Авиабаза служит как гражданским аэропортом, так и базой ВВС РФ, куда без досмотра ни один груз доставить невозможно.

1 октября Израиль начал наземную операцию против сил шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Помимо этого, израильская армия продолжает наносить авиаудары не только по территории Ливана, но и по Сирии.

11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен.

Ранее ВВС Израиля атаковали военные склады и заводы в Сирии.