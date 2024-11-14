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Иран поддерживает Россию в вопросе перемирия между Ливаном и Израилем

В Иране заявили, что поддерживают усилия РФ по перемирию между Ливаном и Израилем

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Shutterstock

Иран поддерживает усилия России и других стран, которые позволят остановить Израиль и его операцию в Ливане. Об этом заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.

«Мы приветствуем любое решение и любой шаг, который <...> поможет установить перемирие. Будь то Россия, будь то другая сторона ... — мы поддерживаем такого рода усилия», — сказал Хаджи.

Дипломат рассказал, что консультации с российской стороной по вопросу Ливана идут по всем темам и «ни один из вопросов в этом плане не является исключением».

По его мнению, Израиль на самом деле не хочет мира в Ливане, на что указывают публичные заявления израильских официальных лиц.

11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Дипломат отметил, что ракетный потенциал ливанского движения «Хезболла» был серьезно поврежден и утрачен.

Ранее «Хезболла» впервые атаковала беспилотниками генштаб Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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