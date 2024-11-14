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Лавров рассказал, от чего будет зависеть легитимность выборов на  Украине

Лавров: легитимность выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Легитимность президентских выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

«Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», — сказал Лавров.

13 мая британский журнал The Economist писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис президента Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее стало известно, кому Зеленский может проиграть в случае выборов на Украине.

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