Лавров рассказал, от чего будет зависеть легитимность выборов на  Украине

Легитимность президентских выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

«Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», — сказал Лавров.

13 мая британский журнал The Economist писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис президента Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее стало известно, кому Зеленский может проиграть в случае выборов на Украине.