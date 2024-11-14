В сенате США допустили увеличение финансирования Украины до возвращения Трампа

Американский сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что конгресс США может одобрить дополнительное финансирование Украины до перехода органа под контроль Республиканской партии и возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет The Hill.

«Шанс — я не говорю о вероятности, но я говорю о шансе. В конце года здесь будет битва по поводу всех видов приоритетов, и, зная нынешний состав сената, — в сенате шанс есть, но в палате представителей будет тяжело», — заявил Кейн.

Политик подчеркнул, что вероятным путем увеличения финансирования Украины станет ее включение в законопроект об ассигнованиях.

В то же время он заявил, что любой одобренный пакет мер, скорее всего, столкнется с серьезным препятствием при принятии в контролируемой республиканцами палате представителей, где все больше законодателей выступают против дополнительной помощи и захотят уступить Трампу, который скептически относится к стоимости вооружения Киева и обещает положить конец конфликту.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее в США назвали условие, при котором Вашингтон откажется помогать Киеву.