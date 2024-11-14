Саммит по сирийскому урегулированию в 2025 году пройдет в России

Саммит по сирийскому урегулированию в астанинском формате в 2025 году пройдет в России. Об этом в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«В 2025 году можно рассчитывать на полноценное проведение этой встречи на территории России», — сказал он.

Перед этим Лаврентьев отмечал, что с момента проведения последнего аналогичного саммита в Тегеране прошло уже два года. В настоящее время стороны рассматривают возможность проведения встречи в первой половине 2025 года и «насыщение этого саммита действительно конкретными предложениями, инициативами, мероприятиями по сирийскому урегулированию».

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

Ранее сообщалось, что Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по урегулированию в Сирии.