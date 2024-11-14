Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саммит по сирийскому урегулированию в 2025 году пройдет в России

Лаврентьев: саммит по урегулированию в Сирии в 2025 году пройдет в России

close
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Саммит по сирийскому урегулированию в астанинском формате в 2025 году пройдет в России. Об этом в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«В 2025 году можно рассчитывать на полноценное проведение этой встречи на территории России», — сказал он.

Перед этим Лаврентьев отмечал, что с момента проведения последнего аналогичного саммита в Тегеране прошло уже два года. В настоящее время стороны рассматривают возможность проведения встречи в первой половине 2025 года и «насыщение этого саммита действительно конкретными предложениями, инициативами, мероприятиями по сирийскому урегулированию».

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

Ранее сообщалось, что Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по урегулированию в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами