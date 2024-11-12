В России назвали сроки проведения саммита по сирийскому урегулированию

Лидеры России, Турции и Ирана могут провести саммит по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата в первой половине 2025 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, сообщает ТАСС.

Лаврентьев отметил, что с момента проведения последнего аналогичного саммита в Тегеране прошло уже два года. В настоящее время стороны рассматривают возможность проведения встречи в первой половине 2025 года и «насыщение этого саммита действительно конкретными предложениями, инициативами, мероприятиями по сирийскому урегулированию».

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

12 ноября сообщалось, что Россия, Иран и Турция осудили военные удары Израиля в Сирии, назвав их нарушением международного права. Стороны признали такие атаки усугубляющими напряженность в регионе и призвали к их прекращению.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали военные склады и заводы в Сирии.