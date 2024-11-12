Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали сроки проведения саммита по сирийскому урегулированию

Россия, Турция и Иран проведут саммит по урегулированию в Сирии в 2025 году

close
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Лидеры России, Турции и Ирана могут провести саммит по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата в первой половине 2025 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, сообщает ТАСС.

Лаврентьев отметил, что с момента проведения последнего аналогичного саммита в Тегеране прошло уже два года. В настоящее время стороны рассматривают возможность проведения встречи в первой половине 2025 года и «насыщение этого саммита действительно конкретными предложениями, инициативами, мероприятиями по сирийскому урегулированию».

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

12 ноября сообщалось, что Россия, Иран и Турция осудили военные удары Израиля в Сирии, назвав их нарушением международного права. Стороны признали такие атаки усугубляющими напряженность в регионе и призвали к их прекращению.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали военные склады и заводы в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами