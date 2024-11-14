В МИД заявили о высокой вероятности консенсуса по итоговой декларации АТЭС

Шансы прийти к консенсусу по итоговой декларации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) достаточно высоки. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По словам дипломата, имеются риски непринятия итоговой декларации АТЭС. Без таких рисков в нынешние сложные времена обойтись нельзя. Геополитические разногласия сейчас имеются не только между Россией и Западом, но и между самыми различными игроками на мировой арене.

Бердыев отметил, что переговоры по тексту декларации проходят непросто, так как подходы сторон иногда диаметрально противоположны. При этом работа в целом идет в конструктивном ключе.

14 ноября Бердыев заявил, что на встрече лидеров организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу антироссийские вопросы и конфликт на Украине не обсуждались ни в каком виде.

Ранее в Вашингтоне заявили о скорой встрече Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.