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Россия победила Литву при голосовании на Генассамблее ООН

Россия одержала победу над Литвой за место в одном из комитетов ООН

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Eduardo Munoz/Reuters

Россия получила место в комитете ООН по программе и координации (КПК), при голосовании одержав победу над Литвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы в комитет проходили 13 ноября на 38-м пленарном заседании Генассамблеи ООН.

«По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК на период 2025-2027 годов», — сообщили в постпредстве России во Всемирной организации.

Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов был утвержден членом комиссии по международной гражданской службе на период 2025-2028 годов, а заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков стал членом пенсионного комитета персонала ООН на тот же период.

13 ноября сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем выразил озабоченность из-за визовых ограничений со стороны Соединенных Штатов, которые препятствуют работе представителей РФ в органах Генассамблеи ООН.

Ранее Мишустин обсудил с генсеком ООН реформирование финансовой системы мира.

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