Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин обсудил с генсеком ООН реформирование финансовой системы мира

Мишустин обсудил с генсеком ООН Гутерришем реформирование финансовой системы

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, как должна реформироваться глобальная финансовая система. Его слова приводит ТАСС.

«Были рассмотрены приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры», — сообщили в пресс-службе российского правительства.

Отмечается, что акцент был на том, чтобы повысить роль государств глобального Юга и Востока.

В среду, 13 ноября, Мишустин встретился с Гутерришем в рамках поездки в Баку, где проходит 29-я сессия Конференции ООН по изменению климата (COP29). Отмечалось, что стороны уделили особое внимание взаимодействию по климатической повестке, в том числе по выполнению положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 1992 года и Парижского соглашения по климату от 2015 года.

Ранее в МИД РФ заявили о давлении Киева на генсека ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами