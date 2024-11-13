Мишустин выразил генсеку ООН озабоченность в связи с визовыми ограничениями

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем выразил озабоченность из-за визовых ограничений со стороны Соединенных Штатов, которые препятствуют работе представителей РФ в органах Генассамблеи ООН, передает ТАСС со ссылкой на правительство РФ.

«Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб–квартиры ООН», — сказали в правительстве.

В октябре заместитель главы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Россия считает неприемлемым, что Соединенные Штаты не выдали визы некоторым членам российской делегации для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Вершинин уточнил, что США не дали визу руководителю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому «и еще ряду людей».

В сентябре об отказе в выдаче визы сообщал сам Слуцкий. По его словам, причиной стала «реальная критика Соединенных Штатов за их линию».

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.