Порошенко объяснил, почему Запад откажется помогать Киеву

Обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским выплаты по тысяче гривен в рамках программы социальной поддержки могут стать причиной, из-за которой Запад откажется помогать Киеву. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По мнению Порошенко, этой выплатой Зеленский лишь «пытается купить голоса избирателей».

«К чему это может привести, к сожалению… Что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — предположил Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что нынешняя власть на Украине сейчас думает о том, как выиграть выборы, а не победить в конфликте.

Накануне британский журнал The Economist писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис президента Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее стало известно, кому Зеленский может проиграть в случае выборов на Украине.