МИД Украины ответил на сообщения о разработке ядерной бомбы

Украина не владеет ядерным оружием и не собирается его создавать. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — отметил он.

Тихий подчеркнул, что Украина «придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия», а также «тесно сотрудничает» с Международным агентством по атомной энергии и «прозрачна для его мониторинга».

По его словам, взаимодействие с МАГАТЭ «исключает использование ядерных материалов в военных целях».

Накануне британская газета The Times писала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Киева. Издание ссылается на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком. Ученый указал, что Украина может создать боеголовку, подобную бомбе «Толстяк», которую США сбросили на Нагасаки в августе 1945 года. По мнению Ежака, создание «простой атомной бомбы» не было бы сложной задачей 80 лет спустя.

Ранее на Западе назвали условие, при котором конфликт РФ и Украины может перерасти в ядерный.