Намерения властей Украины создать атомную бомбу в случае прекращения помощи Запада представляют угрозу для всего мира. Об этом на своей странице в соцсети Х написала украинская журналистка Диана Панченко.

«Это шантаж! Он (президент Владимир Зеленский. — Ред.) хочет, чтобы конфликт продолжался! Хочет продолжать красть деньги Запада!» — возмутилась она.

13 ноября британская газета The Times сообщила, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Киева. Издание ссылается на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком.

Как указывает ученый, Украина может создать боеголовку, подобную бомбе «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки в августе 1945 года. По мнению Ежака, создание «простой атомной бомбы» не было бы сложной задачей 80 лет спустя.

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева по созданию ядерного оружия.