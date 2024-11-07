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На Западе назвали условие, при котором конфликт РФ и Украины может перерасти в ядерный

FA: российско-украинский конфликт может стать ядерным из-за случайности

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Shutterstock

Конфликт между Россией и Украиной может перерасти в ядерную войну, если Киев случайно нанесет удар по российским ядерным объектам. Об этом пишет издание Foreign Affairs (FA).

По информации издания, в пределах досягаемости украинского оружия находится по крайней мере 14 российских ядерных хранилищ.

«Нет никаких признаков того, что украинские силы намеренно нацелились бы на места хранения ядерных боеголовок <...> боеголовки могли быть случайно поражены — или преднамеренно атакованы или украдены», — пишет автор статьи.

Он подчеркнул, что «еще более опасной является возможность того, что украинский ракетный удар или территориальный захват могут привести к хаосу в работе хранилища». Это, в свою очередь, может позволить злоумышленникам захватить ядерное оружие или спровоцировать эскалацию ядерного конфликта со стороны России.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости заявил, что противостояние между Россией и Украиной при победе Дональда Трампа на президентских выборах в США не перерастет в ядерную войну. По его словам, это связано с тем, что мир был уже напуган перспективой такой войны и поэтому отказался от «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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