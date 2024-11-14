Окружение Зеленского скрывает информацию о ситуации на фронте

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию о положении дел на фронте, «держа его в сауне». Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на информированный источник.

«Дело даже не в том, что его (Зеленского. — «Газета.Ru») держат в теплой ванне. Его держат в сауне», — подчеркнул собеседник издания.

В журнале отмечается, что Вооруженные силы Украины «цензурируют самые негативные новости», чтобы «не разжигать огонь дома».

Накануне Зеленский опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X пост, в котором призвал зарубежных партнеров Украины оказать его стране критически важную помощь. Таким образом он отреагировал на удары российских бойцов по военным объектам в Киеве.

Глава государства уточнил, что Вооруженные силы Украины должны получить все необходимые средства для обороны. В том числе речь идет о ракетах и системах противовоздушной обороны.

12 ноября военкоры писали, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Ранее в США заявили о невозможности спасти Украину.