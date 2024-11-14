Боррель призвал показать, что после избрания Трампа Евросоюз не испуган, как заяц

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Евросоюз показать, что он не парализован «как заяц в свете фар» избранием на пост президента США Дональда Трампа. Об этом политик заявил на тематических слушаниях в Европарламенте, сообщает ТАСС.

По словам Борреля, сейчас невозможно сказать, что сделает президент Трамп после вступления в должность — но Европа «должна быть готова к тому, что грядет».

«Мы должны быть спокойны и бдительны, мы не должны производить впечатление, что парализованы, как заяц в свете фар машины. Мы должны показать, что мы не напуганы», — сказал Боррель.

Он выразил мнение, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США скажется на Евросоюзе и приведет к политическим и социальным изменениям. В целом же «решение американских избирателей» наложит отпечаток на глобальную ситуацию во всем мире, а последствия избрания Трампа президентом США «почувствует поколение его внуков».

Жозеп Боррель покинет пост главы европейской дипломатии 1 декабря. Его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она уже заявила, что в своей работе она, главным образом, планирует сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, а также на поддержке Украины.

Ранее Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают, зачем тратить деньги на Украину.