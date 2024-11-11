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Боррель пожаловался, что не все в ЕС понимают, зачем тратить деньги на Украину

Боррель: не все жители ЕС понимают, почему их налоги уходят на нужды Украины

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Mohamed Azakir/Reuters

Не все жители ЕС понимают, почему их средства уходят на нужды Украины. Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Не все в Европе понимают, почему мы должны тратить €122 миллиарда на Украину», — сказал он.

Дипломат считает, что в ЕС, возможно, придется заняться «политической педагогикой», чтобы показать людям, что в их интересах отдавать налоги для помощи Киеву.

11 ноября Боррель заявил, что Европейский союз снабдил Украину более 980 тыс. боеприпасов и рассчитывает, что до конца 2024 года сможет выполнить план по поставке в зону конфликта одного миллиона снарядов. По его словам, когда Брюссель давал Киеву обещание о поставке одного миллиона снарядов до весны текущего года, он не знал о реальном объеме их производства в странах — членах объединения. В результате оказалось, что государства ЕС выпускают не так много боеприпасов, как хотелось бы.

В выходные глава европейской дипломатии прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Он напомнил, что что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.

Ранее Боррель раскрыл план действий Европы в ответ на президентство Трампа.

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