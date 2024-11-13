Боррель выразил надежду, что Трамп не ограничит помощь Украине

Европейский союз (ЕС) должен будет предпринять колоссальные финансовые и промышленные усилия, чтобы суметь компенсировать военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом заявил уходящий глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

На слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям сообщества и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, Боррель напомнил, что США предоставили Украине на 25% больше военной помощи, чем Евросоюз.

«Чтобы Евросоюз смог компенсировать помощь США, потребуются огромные промышленные и финансовые усилия», — заявил глава европейской дипломатии.

В то же время Боррель выразил надежду, что Трамп «не сделает на посту президента» все то, о чем он «заявлял в ходе предвыборной кампании», включая возможное ограничение поставок Киеву.

Также глава дипломатической службы ЕС заявил, что Евросоюз на фоне до сих пор не озвученных планов Трампа по Украине должен решить, поддерживать ли Киев «при любом сценарии».

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Трампа.

Ранее Украина получила от США грант на сумму более $1,3 млрд.