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Раскрыта тема обращения Байдена к конгрессу перед своим уходом

Белый дом: Байден перед уходом запросит у конгресса США новые деньги на Украину

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден перед своим уходом с поста главы государства обратится к конгрессу с новой просьбой о дополнительных средствах на поддержку Украины. Об этом заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан, передает ТАСС.

«В следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», — заявил он.

Салливан добавил, что уходящая администрация видит «необходимость и логику» в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву дополнительные денежные средства на следующий год.

8 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США организуют новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели, до прихода администрации избранного президента Дональда Трампа.

По ее словам, Киев может получить около $4 миллиардов из запасов Пентагона. Кроме того, еще $2 миллиарда Вашингтон может передать Киеву через Агентство по международному развитию.

В тот же день представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что администрация Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут «развалиться» еще до инаугурации Трампа.

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