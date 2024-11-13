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Избран лидер республиканского большинства в сенате

Джон Тьюн избран лидером республиканского большинства в сенате США

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Leah Millis/Reuters

Сенатор Джон Тьюн, представляющий штат Южная Дакота, избран лидером республиканского большинства в верхней палате конгресса США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Закрытое голосование сенаторов-республиканцев состоялось в среду, 13 ноября. Тьюн получил не менее 27 голосов из 53.

Он сменит на данном посту лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, представляющего штат Кентукки.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Он охарактеризовал Хегсета как «жесткого, умного» и искренне верящего «в принцип «Америка прежде всего». Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Ранее Трамп предложил республиканцу Уолтцу и сенатору Рубио высокие должности.

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