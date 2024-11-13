Трамп шокировал Вашингтон одним решением

Избранный президент США Дональд Трамп шокировал Вашингтон, решив выдвинуть на пост министра обороны страны телеведущего Пита Хегсета. Об этом пишет Politico.

Как пишет газета, неожиданная номинация консервативного журналиста на пост главы Пентагона шокировала Вашингтон, поскольку ожидалось, что кандидатом станет законодатель или человек с опытом в оборонной политике.

Так, бывший заместитель министра обороны США по политике, чиновник Пентагона Эрик Эдельман заявил, что Трамп прежде всего ценит преданность и, вероятно, одним из критериев стало то, насколько хорошо его защищали на телевидении.

В свою очередь конгрессмен от Демпартии США Адам Смит подчеркнул, что до выдвижения Хегсета на должность не знал, кто он такой. Политик также усомнился, что у него хватит опыта бороться с демократией в военном ведомстве, и отметил, что у кандидата на должность шефа Пентагона нет опыта взаимодействия с зарубежными партнерами.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Ранее американский сенатор назвал состояние Вооруженных сил США «катастрофой».