В Европе забеспокоились из-за возможных переговоров РФ и США

Европейские государства не должны позволить Вашингтону и Москве в одиночку приступить к переговорам, которые могут повлиять на весь регион. Об этом в колонке для газеты Le Monde написал французский дипломат и аналитик Мишель Дюкло.

Он обратился к властям ряда европейских стран с призывом как можно скорее согласовать «стратегию вовлечения» в переговоры РФ и США. Речь идет о лидерах Германии, Польши, Великобритании и Франции.

«Цель — продемонстрировать американцам, что Европа может внести вклад в урегулирование [украинского кризиса], и что ее голос должен учитываться», — пояснил автор материала.

По словам Дюкло, сейчас нет никаких гарантий, что Вашингтону и Москве удастся заключить какое-либо соглашение. При этом Европа рискует «многое потерять» вне зависимости от результатов переговоров РФ и США.

В конце аналитик обратил внимание, что обычно все геополитические решения принимает американское руководство. Так было, когда пост президента США занимал Барак Обама, и будет после официального вступления в должность избранного главы государства Дональда Трампа.

Ранее в Германии допустили, что Трамп может пойти на сделку с РФ без учета интересов Украины.