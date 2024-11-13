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The Guardian откажется от постов в X из-за Трампа и Маска

Британская газета The Guardian откажется от публикаций в X из-за победы Трампа

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Британская леволиберальная газета The Guardian заявила, что отказывается от публикаций в социальной сети X (бывший Twitter), принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, соратнику избранного президента США Дональда Трампа.

«Мы считаем, что преимущества присутствия на X теперь перевешиваются недостатками», — говорится в сообщении.

В редакции отметили, ресурсы издания можно было бы лучше использовать для продвижения их журналистики в других местах.

В The Guardian рассказали, что уже думали над этим ранее, «учитывая тревожный контент, продвигаемый на платформе, включая крайне правые теории заговора и расизм». Там также сообщили, что избирательная кампания США подчеркнула, что X является «токсичной медиаплатформой».

«Ее владелец, Илон Маск, смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса», — добавили в британской газете.

Всего у The Guardian имеется более 80 аккаунтов в X примерно с 27 млн подписчиков.

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. Избранный президент США объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства США.

Ранее Маска назвали американским олигархом.

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