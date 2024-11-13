Маска назвали американским олигархом

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск может стать олигархом при Дональде Трампе, оказывая на него влияние. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Вскоре, возможно, появится более точный термин для обозначения Маска – олигарх», - говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, Трамп уже пообещал некоторую отдачу Маску за его поддержку: контракты на ракеты для новой миссии на Марс и правила, которые отсекут конкурентов для предположительно готовящегося роботакси Маска, а также роль в его администрации.

Издание напоминает, что Маск вложил не менее $132 млн в избирательную кампанию избранного президента. Американский миллиардер при этом «относится к правительству США так, словно это убыточная социальная сеть», говорится в материале.

До этого Трамп прокомментировал в соцсети Truth Social назначение Маска на должность главы министерства эффективности правительства, назвав этот шаг «Манхэттенским проектом» нашего времени». Так назывался проект по разработке ядерной бомбы, которая была создана в середине XX века в США.

Вместе с Маском возглавлять министерство эффективности правительства США будет предприниматель Вивек Рамасвами. В заявлении Трампа о новых назначениях указано, что Маск и Рамасвами будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

Ранее Маск прокомментировал свое назначение в команду Трампа.