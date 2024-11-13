Грузинская оппозиция объявила войну маркерам

Грузинская оппозиция утверждает, что ЦИК Грузии в ходе выборов в парламент подменил маркеры, которыми избиратели отмечали в бюллетенях те или иные субъекты. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«ЦИК незаконно за день до выборов заменил маркеры, одобренные международной компанией Smartmatic (которая обеспечивала электронное голосование), на небрендированные», — заявила председатель «Единого национального движения» Тинатин Бокучава.

По ее словам, «этим была нарушена тайна голосования, поэтому выборы следует признать незаконными».

ЦИК в ответном заявлении назвал это утверждение «полной ложью» и «обманом общественности». По словам представителей грузинского Центризбиркома, в ходе избирательной кампании были использованы оригинальные маркеры, что подтверждено соответствующей документацией.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. По данным ЦИК, находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Президент республики Саломе Зурабишвили после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.