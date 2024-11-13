В СНБО Украины заявили, что Россия накопила крылатые ракеты «на зиму»

Армия России имеет все необходимое для «массированных атак», накопив также крылатые ракеты на предстоящую зиму. Об этом заявил директор Центра противодействия дезинформации СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, у ВС РФ все готово для возможных «массированных атак». Кроме того, Россия накопила и продолжает копить крылатые ракеты на предстоящую зиму.

Коваленко подчеркнул, что Киеву «все планы известны и понятны», поэтому Украина будет «противодействовать».

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС РФ по военным объектам в Киеве. Зеленский заявил, что «критически важно», чтобы ВСУ имели все необходимые средства для обороны. Он поблагодарил союзников Украины и напомнил, что поставка ракет для систем ПВО и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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