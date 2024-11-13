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В СНБО Украины заявили, что Россия накопила крылатые ракеты «на зиму»

СНБО Украины: Россия накопила и продолжает копить крылатые ракеты на зиму

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Армия России имеет все необходимое для «массированных атак», накопив также крылатые ракеты на предстоящую зиму. Об этом заявил директор Центра противодействия дезинформации СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, у ВС РФ все готово для возможных «массированных атак». Кроме того, Россия накопила и продолжает копить крылатые ракеты на предстоящую зиму.

Коваленко подчеркнул, что Киеву «все планы известны и понятны», поэтому Украина будет «противодействовать».

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС РФ по военным объектам в Киеве. Зеленский заявил, что «критически важно», чтобы ВСУ имели все необходимые средства для обороны. Он поблагодарил союзников Украины и напомнил, что поставка ракет для систем ПВО и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе признали неудобную правду о санкциях против России.

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