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Россия считает неприемлемой невыдачу США виз ряду членов российской делегации

МИД назвал неприемлемой невыдачу виз ряду членов делегации для участия в ГА ООН

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия считает неприемлемым, что США не выдали визы некоторым членам российской делегации для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«С точки зрения посещения таких мероприятий на территории США, мы не можем быть удовлетворены, потому что все время продолжаются и возникают проблемы с получением виз», — сказал он на пресс-конференции по итогам участия делегации РФ в неделе высокого уровня 79-й сессии ГА ООН.

По его словам, Вашингтон старается использовать тему выдачи виз в своих политических целях.

«Мы считаем это неприемлемым», — подчеркнул дипломат.

Вершинин уточнил, что США не дали визу руководителю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому «и еще ряду людей».

В сентябре об отказе в выдаче визы сообщал сам Слуцкий. По его словам, причиной стала «реальная критика Соединенных Штатов за их линию».

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.

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