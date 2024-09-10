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Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН

Песков: Путин не посетит ГА ООН, так как США — не лучшая страна для визита

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин не планирует посещать заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что США в настоящее время не являются оптимальным направлением для поездок российского лидера, пишет РИА Новости.

«Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, не в полной мере выполняют свои обязательства как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, вероятно, это не лучшее направление для поездок», — пояснил Песков.

До этого сообщалось, что дипломаты РФ, представляющие интересы России при Организации Объединенных Наций, по-прежнему сталкиваются с ограничениями на передвижение за пределы 40-километровой зоны вокруг штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Данный запрет, действовавший в течение многих лет, ранее допускал исключения для поездок за пределы зоны при условии подачи соответствующих уведомлений американской стороне. Однако в настоящее время такие поездки разрешены только для дипломатов рангом от советника и выше.

Ранее Песков оценил возможность встречи Путина с высокими представителями БРИКС.

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