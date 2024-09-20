Слуцкий сообщил об отказе в визе США для участия в Генассамблее ООН

США отказали в выдаче визы главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке 24 сентября. Об этом он рассказал телеканалу »Россия 24».

«Эта механика давать визы всем, кроме Слуцкого, сработала и в прошлом году, и в позапрошлом. До этого я участвовал в Генеральной ассамблее ООН», — сказал он.

Парламентарий отметил, причиной стала «реальная критика Соединенных Штатов за их линию», в том числе и в том, что касается поддержки действий Израиля в Ближневосточном регионе.

79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. В ходе нее впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.