Мишустин встретился с генсеком ООН в Баку

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем в рамках поездки в Баку, где проходит 29-я сессия Конференции ООН по изменению климата (COP29). Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

«Михаил Мишустин и Антониу Гутерриш уделили особое внимание взаимодействию по климатической повестке, в том числе по выполнению положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 1992 года и Парижского соглашения по климату от 2015 года», — говорится в сообщении.

В конце сентября Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран, где провел переговоры с высшим руководством страны. Стороны планировали обсудить комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В начале сентября премьер-министр России прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Во время поездки глава российского кабмина принял участие в заседании совместной комиссии на уровне глав правительств и встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее в МИД РФ заявили о давлении Киева на генсека ООН.