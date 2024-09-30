Мишустин прибыл в Иран

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран, где проведет переговоры с высшим руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Стороны обсудят комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах.

17 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл с необъявленным визитом в Иран. Он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Акбаром Ахмадианом.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов материала, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Ранее в Иране отказались поддерживать действия РФ на Украине.