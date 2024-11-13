Политолог раскрыл суть воинственных заявлений Мерца в адрес России

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России.

По мнению эксперта, ультимативные заявления немецкого политика не являются сюрпризом и говорят лишь о том, что к власти в Германии может прийти антироссийски настроенный канцлер.

При этом он напомнил, что на Западе всем руководят США, где к власти пришел Дональд Трамп. Также надо учитывать, что Мерц, как канцлер ФРГ, будет вплетен в систему НАТО.

«Поэтому Мерц будет зависеть и от НАТО, и от своих отношений с Трампом, с его администрацией, с его будущим госсекретарем и тому подобное», — сказал Белов.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Медведев назвал возможные последствия поставок немецких ракет Taurus на Украину.