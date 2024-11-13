Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл суть воинственных заявлений Мерца в адрес России

Политолог Белов: ультиматум Мерца в адрес России не является сюрпризом

close
Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России.

По мнению эксперта, ультимативные заявления немецкого политика не являются сюрпризом и говорят лишь о том, что к власти в Германии может прийти антироссийски настроенный канцлер.

При этом он напомнил, что на Западе всем руководят США, где к власти пришел Дональд Трамп. Также надо учитывать, что Мерц, как канцлер ФРГ, будет вплетен в систему НАТО.

«Поэтому Мерц будет зависеть и от НАТО, и от своих отношений с Трампом, с его администрацией, с его будущим госсекретарем и тому подобное», — сказал Белов.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Медведев назвал возможные последствия поставок немецких ракет Taurus на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами