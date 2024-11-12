Медведев назвал возможные последствия поставок немецких ракет Taurus на Украину

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка на Украину немецких ракет Taurus не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта в «самую опасную стадию». Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

«У европейских лидеров после победы [избранного президента США] Дональда Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев обратил внимание, что недавний «ультиматум» кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о поставках ракет Taurus в случае, если Россия не прекратит боевые действия, носит «предвыборный характер».

«Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно», — отметил зампред Совбеза РФ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению Медведева, европейские политики «хотят затащить войну на свою территорию», а «прививка Второй мировой войны» на них «совсем перестала действовать».

10 ноября Мерц заявил в интервью немецкому журналу Stern, что в случае своей победы на выборах он готов инициировать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и потребовать прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов. По его словам, в противном случае Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и снимет ограничения на их использование для ударов вглубь РФ.

Ранее в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.