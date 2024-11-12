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Медведев назвал возможные последствия поставок немецких ракет Taurus на Украину

Медведев: ракеты Taurus на Украине увеличат риск самой опасной стадии конфликта

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка на Украину немецких ракет Taurus не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта в «самую опасную стадию». Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

«У европейских лидеров после победы [избранного президента США] Дональда Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев обратил внимание, что недавний «ультиматум» кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о поставках ракет Taurus в случае, если Россия не прекратит боевые действия, носит «предвыборный характер».

«Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно», — отметил зампред Совбеза РФ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению Медведева, европейские политики «хотят затащить войну на свою территорию», а «прививка Второй мировой войны» на них «совсем перестала действовать».

10 ноября Мерц заявил в интервью немецкому журналу Stern, что в случае своей победы на выборах он готов инициировать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и потребовать прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов. По его словам, в противном случае Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и снимет ограничения на их использование для ударов вглубь РФ.

Ранее в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

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