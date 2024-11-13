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Турции предложили стать государством-партнером БРИКС

Глава минторга Болат: Турции предложили статус страны-партнера БРИКС

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Murad Sezer/Reuters

Турция получила предложение о статусе страны-партнера БРИКС. Об этом заявил министр торговли республики Омер Болат, его слова приводит телеканал Haber.

«Турции предложили стать страной — партнером в БРИКС, это переходный процесс», - сообщил министр.

По словам главы ведомства, присоединение Турции к принесет государству весомую выгоду, поскольку даст возможность сотрудничать с важнейшими мировыми платформами.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что вступление Турции в БРИКС поможет внести весомый вклад в развитие объединения.
Лавров добавил, что решение о параметрах участия Турции в БРИКС будет принято на основе консенсуса всех стран объединения.

2 сентября Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление такого решения выгодно обеим сторонам.

Ранее Турция оценила вклад России в атомную энергетику.

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