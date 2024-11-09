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Турция оценила вклад России в атомную энергетику

Глава минэнерго Турции назвал РФ одним из незаменимых партнеров в атомной сфере

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Depositphotos

Глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk заявил, что РФ для его страны — это незаменимый партнер в сфере атомной энергетики.

Он отметил, что к 2050 году Турция должна иметь 20 тыс. мегаватт мощностей в атомной энергетике.

«Если посмотреть на крупные атомные электростанции, то Россия — одна из незаменимых для нас стран. Китай остается одной из ведущих стран мира в сфере строительства атомных электростанций. Южная Корея является важной страной с точки зрения ядерной энергетики», — сказал министр.

Байрактар подчеркнул, что Турция ведет переговоры с этими тремя государствами. Также он оценил важность партнерства со странами БРИКС и ШОС.

«В сфере малых модульных реакторов видим перспективным сотрудничество с Соединенными Штатами и Британией. С США также есть договоренности по покупке сжиженного природного газа. Что касается Европы, то мы вносим большой вклад в безопасность поставок газа в европейские страны. Работает «Турецкий поток», по которому Венгрия получает газ», — проинформировал министр.

По его словам, Турция будет и дальше диверсифицировать источники получения газа для собственных нужд и экспорта. В том числе с учетом того, что «с 2025 года транзит газа РФ через Украину прекращается».

1 ноября в Турции анонсировали создание совместного с Россией центра торговли газом.

Ранее газ в Европе подорожал до максимума с декабря 2023 года.

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