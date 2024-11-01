Лавров оценил последствия вступления Турции в БРИКС

Вступление Турции в БРИКС поможет внести весомый вклад в развитие объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

«На прошедшем в Казани саммите сделан выбор в пользу консолидации действующего состава участников БРИКС с подключением к объединению стран-партнеров. Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС», — сказал глава ведомства.

Лавров добавил, что решение о параметрах участия Турции в БРИКС будет принято на основе консенсуса всех стран объединения.

2 сентября Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление такого решения выгодно обеим сторонам.

23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство какого-либо государства в НАТО или Евросоюзе не является препятствием для его вступления в БРИКС. По его словам, организация в принципе не требует от стран выбирать сторону.

Ранее Путин высказался о перспективе присоединения Турции к работе БРИКС.