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Эксперт обозначил предел эскалации противостояния России с ЕС

Политолог Гасанов: Европа до сих пор чувствует безнаказанность в отношениях с РФ

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Global Look Press

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал намерение Франции и Великобритании вернуться к обсуждению с США темы ударов дальнобойными ракетами НАТО вглубь России. По его мнению, старания Лондона и Парижа вывести конфликт на Украине на новый пик обострения основаны на безнаказанности.

Тем не менее, по словам эксперта, существует предел, дальше которого Европа не зайдет. Достаточно одного серьезного военного инцидента с участием, например, французских или британских военных, после чего западные лидеры тут же изменят подходы, считает он.

«Пока не произойдет какой-то инцидент, где пострадают уже непосредственно британские, французские военнослужащие, я думаю, они так и будут пытаться повышать ставки, рассчитывая на то, что все предупреждения, которые звучат со стороны России, это якобы всего лишь блеф», — сказал Гасанов.

Как писала газета The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к нынешнему лидеру США Джо Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее в Киеве признали, что Байден сильно потерял в авторитете.

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