В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы объединении нефтяных компаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать материал газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что РФ якобы готовится объединить свои крупнейшие нефтяные компании.

«Если вы видели сообщение, вы видели там нашу реакцию — газета к нам обратилась, и мы отреагировали», — сказал представитель Кремля.

9 ноября газета WSJ выпустила материал, в котором со ссылкой на источники утверждала, что власти РФ обсуждают планы объединения крупнейших нефтяных компаний в единого национального «мегапроизводителя». Представители предприятий в свою очередь заявили, что данная информация не соответствует действительности, а в Кремле сказали, что не знают о такой сделке.

11 ноября из отчета ОПЕК стало известно, что Россия в сентябре заняла первое место по поставкам нефти в Китай и Индию. Доля российского топлива в китайском импорте по итогам первого месяца осени составила 19% от общего объема закупок. Поставки нефти из России в Индию за период выросли до 41% от общего импорта азиатской страны.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.